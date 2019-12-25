شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يرأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الصناعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف، أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الصناعي الجديد، لمناقشة استراتيجية الصندوق ومبادراته، والاطلاع على أبرز منجزاته هذا العام.

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