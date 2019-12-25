شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: ولي العهد صاحب الفضل في اتمام اتفاقية المنطقة المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الطاقة خلال حفل تدشين أعمال عمليات الخفجي المشتركة أن العلاقات السعودية الكويتية أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول.
ونوه بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إتمام اتفاقية الانتاج النفطي بين المملكة والكويت حول المنطقة المقسومة.
وقال وزير الطاقة حول دور الأمير محمد بن سلمان: "أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله" متابعا: "لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الإخوان في الجانب الكويتي".
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