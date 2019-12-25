شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم الخليج وأرامكو يغلق منخفضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت معظم أسهم الخليج اليوم الثلاثاء، حيث دفعت الشركات المالية بورصة قطر للهبوط، بينما استقر مؤشر السعودية مع تحرك أسهم الطاقة والعقارات داخل نطاق ضيق، ونزل المؤشر القطرى 0.8 % مع تراجع جميع الأسهم المالية، وفقد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.6 % ومصرف قطر الإسلامى 1.2 %، ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر السعودي. وفقد سهم مجموعة سامبا المالية 2.2 % وهبط أرامكو السعودية 0.6 % فى حين صعد سهم دار الأركان 1.5 %.

وزاد سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية 2.3% بعد توقيع شركتها التابعة محطة بوابة البحر الأحمر عقد إسناد جديد مدته 30 عاما لتطوير الجزء الشمالى من ميناء جدة.

وهبط مؤشر دبى 0.2 % مع انخفاض سهم بنك المشرق 7.8 % والعربية للطيران 1.3 %.

واستقر سهم إعمار العقارية وقالت الشركة إنها تدرس جمع تمويل مقابل التدفقات النقدية لمنصة المراقبة فى ناطحة السحاب التابعة لها برج خليفة، لكنها لا تتطلع إلى بيعها.

وفى أبوظبي، انخفض المؤشر 0.6 % وهبط سهم بنك أبوظبى الأول 1% وبنك أم القيوين الوطنى 9.5 %.

وقالت رويترز نقلا عن مصدرين أمس الاثنين إن مدير الأسواق العالمية فى أبوظبى الأول استقال.

وزاد سهم دانة غاز 0.7 % بعدما تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من بيرل بتروليوم فى إقليم كردستان العراق.

وخارج الخليج، انخفض المؤشر المصرى الرئيسى 0.7 % حيث هبط 25 من أسهمه الثلاثين. وانخفض سهم البنك التجارى الدولى 0.6 % والسويدى إلكتريك 2%.

Advertisements

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 8420 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.6 % إلى 5083 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.2 % إلى 2777 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.8 % إلى 10430 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.7 % إلى 13805 نقاط.

البحرين.. صعد المؤشر 0.1 % إلى 1600 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3899 نقطة.

الكويت.. استقر المؤشر عند 6978 نقطة.