شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يوقع مع شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد حساب وسيط “ESCROW” لمشروع الـ500 فدان بزايد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بنك مصر بالتوقيع على عقد حساب وسيط مع شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص مشروع الـ 500 فدان في زايد الجديدة، وهو ما يمثل بداية لشراكة استراتيجية جديدة بين شركة سوديك وبنك مصر ، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات بنك مصر ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة سوديك، هذا و تُعد زايد الجديدة امتداداً حضرياً طبيعياً لحي الشيخ زايد الراقي، حيث تتميز المنطقة بسرعة وسهولة الوصول لأحياء شرق القاهرة والساحل الشمالي من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تم انشاؤها في المناطق المحيطة بهذا الامتداد إلى جانب قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير الذي سيؤدي افتتاحه إلى ازدهار المنطقة بأكملها.

هذا و يعد هذا التوقيع استكمالا لنجاحات قطاع المنتجات المصرفية للشركات و المؤسسات المالية ببنك مصر و الذى تم استحداثه في أكتوبر 2017 ، و يستهدف القطاع خدمة العملاء من المؤسسات و الشركات ، من خلال تقديم احدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة لتمكين العملاء من إدارة انشطتهم المصرفية بسهولة تامة ،و بأعلى درجات الأمان ، حيث حصل بنك مصر مؤخرا على التصنيف الأول كرائد للسوق المصري والتصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات الغير مالية –مصر 2019 وذلك في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات لمجلة "يورموني" العالمية؛ و كنتيجة للجهود المبذولة في هذا المجال، فقد حصد البنك في مجال تمويل التجارة على جائزة البنك الاسرع نموا في تمويل التجارة في مصر عامي 2018 و 2019وجائزة البنك الاسرع نموا في ادارة النقد في مصر لعام 2018 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو.

و أكد حسام عبد الوهاب -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الاعمال.

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ومن جانبه صرح ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: "نحن سعداء للغاية لبدء هذه العلاقة المصرفية الجديدة مع بنك مصر، أحد أكبر وأعرق البنوك في مصر. ويمثل هذا العقد بداية شراكة طويلة الأجل مع البنك حيث نرى مجال لأوجه تعامل مختلفة عديدة في المستقبل. "

هذا ويعمل بنك مصر كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر، حيث يعمل حوالى 18000 موظف على تلبية احتياجات المتعاملين، ولتحقيق الريادة في خدمة العملاء وكافة مجالات الأعمال بالأسواق المختلفة التي يعمل بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة.