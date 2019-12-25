شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى فى شهر ونصف وعيار 21 يسجل 670 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في مصر، بقيمة 5 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً، ليقترب من الوصول إلى 1500 دولاراً مسجلا 1498 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع قرابة 5 جنيهات اليوم، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 670 جنيها للجرام، وسط تراجع ملحوظ في عمليات البيع، وفق تجار بسوق الصاغة فى مصر.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.



أسعار الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 سجل 574 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 670 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 765 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5360 جنيها

أوقية الذهب 1498 دولار

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ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب.

وفى سياق آخر يرى نادى نجيب عضو بشعبة الذهب، أنه لو أن هناك شخص يمتلك التوقع الحقيقى بمستقبل أسعار الذهب سيكون الأغنى فى العالم، لذلك لا يمكن معرفة مستقبل أسعار الذهب، ولكن هناك ضبابية تسيطر على المشهد حاليا بسبب غموضاً بمفاوضات امريكا والصين المرتقبة.

وخلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، لكن الأسعار تراجعت بشكل طفيف مع الاتجاه لجنى الأرباح، وكذلك بسبب بعض التصريحات الإيجابية عن التقارب بين أمريكا والصين

ويرتبط سعر الذهب فى مصر بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت امين أحد التجار بسوق الصاغة.