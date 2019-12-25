شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع 4 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات 155 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البترول المصرية الأربعاء إن الوزير طارق الملا وقع 4 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئراً.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول، وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم بشأن امتياز في وادي النيل، ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.

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