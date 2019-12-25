وثائق جديدة من «بوينج» بشأن الطائرة «737 ماكس» تظهر بواعث قلق «مزعجة جداً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مساعد بلجنة في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إن وثائق من «بوينج» تعكف لجنة حكومية أمريكية على مراجعتها يبدو أنها تشير إلى صورة «مزعجة جداً» لتعليقات من موظفين في شركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة «737 ماكس» الموقوفة عن الطيران.

وأضاف المساعد الذي لم تكشف عن هويته، أن الوثائق التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام «بوينج» بمعايير السلامة، ومساع من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.

وقدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه «بوينج» عن إقالة رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج، وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.

وإلى جانب الوثائق التي قدمت إلى إدارة الطيران الاتحادية، قدمت «بوينج» في وقت سابق وثائق إلى وزارة العدل التي تجري تحقيقاً جنائياً نشطاً في أمور مرتبطة بالطائرة 737 ماكس.

وتسعى «بوينج» جاهدة لإصلاح العلاقات مع هيئات تنظيمية أمريكية ودولية تحتاج لنيل موافقتها على عودة طائرات 737 ماكس إلى التحليق في الجو.

وأغلقت أسهم «بوينج» منخفضة 1.3 في المئة إلى 333 دولاراً، الثلاثاء، بعد خسائر بلغت أكثر من 20 % على مدار الأشهر التسعة الماضية.