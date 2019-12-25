تطبيق رسم شهر الإلغاء المبكر على كل عقود خدمات الاتصالات مطلع 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن بدء تطبيق رسوم الإلغاء المبكر للعقود الجديدة والقديمة بواقع إيجار شهر واحد فقط اعتباراً من أول يناير، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد. وكانت «الهيئة» أعلنت في بيان لها في مارس الماضي بدء تطبيق التعديلات على العقود الجديدة فقط المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وأنها ستعمل على تطبيق التعديلات على عقود الخدمات الأخرى. وأوضحت «الهيئة» في ذات البيان أن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة يأتي لإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها، كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة.