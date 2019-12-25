أراضي دبي تعقد 7 اجتماعات مع شركائها في لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار حرصها على التواصل مع شركائها في جميع أنحاء العالم، وترسيخ علاقات التعاون معهم؛ من أجل الترويج والارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة؛ قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التسجيل والخدمات العقارية، بجولة في العاصمة البريطانية، لندن، عقدت خلالها سبعة اجتماعات للمقارنات المعيارية مع أبرز شركائها في العديد من المجالات.

وتضمنت الاجتماعات التي ترأسها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية لقاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من المؤسسات المحلية والدولية هناك، بما في ذلك مجلس معايير التقييم الدولي، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين، و«سي بي آر إي» CBRE التي تعد أكبر شركة عالمية للاستشارات العقارية. واجتمع وفد الدائرة مع ممثلي وكالة «جيوفيشين» التابعة لمؤسسة «أوردنانس سيرفي» وهي منظمة تتولى مسؤولية تطوير وتصميم الخرائط في المملكة المتحدة. وكان من بين الاجتماعات البارزة التي عقدها الوفد لقاء مع ممثلي «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال».

والتقى الوفد مع كبار المسؤولين في «نايت فرانك غلوبال»، وهي واحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية على مستوى العالم. واكتملت الزيارة باجتماع مع كبار المسؤولين في سفارة دولة الإمارات في لندن؛ لمناقشة سبل التعاون.

كما تطرق وفد الدائرة في تلك الاجتماعات إلى مبادرة «في دبي نتعلم»، وتناغمها مع أهدافها ومحاورها، بما في ذلك آليات التقييم العقاري. وتستقبل أراضي دبي في المتوسط 9000 معاملة تقييم سنوياً، يكون منها 3,279 طلباً لتقييم الوحدات.

من جهة أخرى، تأكيدًا على مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على استقطاب المزيد من الشركاء لدعم مبادراتها في هذا المجال، أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفلاً لتكريم المشاركين بحملتها «لماذا تحتفظ بها 2019؟» الذين زاد عددهم هذا العام على 60 جهة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات والمدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات.