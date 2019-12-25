الذهب يصل لأعلى مستوياته في شهر ونصف.. تعرف على الأسعار في مصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الأربعاء 25 ديسمبر، بقيمة 5 جنيهات، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر ونصف.
وسجل عيار 21، 670 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وبأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً، ليقترب من الوصول إلى 1500 دولاراً مسجلا 1498 دولارا للأوقية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، كالتالي:
عيار 18 بـ 574 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 670 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 765 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5360 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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