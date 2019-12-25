لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 7 مناطق، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباح غد الخميس، وحتى العاشرة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً للقيام بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومى لكباري وطرق مصر الجديدة، مما يتطلب ربط رافع الغابة، مما يترتب عليه قطع المياه في مناطق "أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبي - مستشفى مصر للطيران".

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.