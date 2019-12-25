شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-12-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" 181.05 ريال سعودى مقابل 48.25 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :

سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.05 ريال بما يعادل 48.25$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.97 ريال بما يعادل 44.23$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.42 ريال بما يعادل 42.22$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.79 ريال بما يعادل 36.19$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.61 ريال بما يعادل 28.15$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.53 ريال بما يعادل 24.13$

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سعر أوقية الذهب بنحو 5,631 ريال بما يعادل 1,501$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,267 ريال بما يعادل 337.76$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,052 ريال بما يعادل 48,251$

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها فى شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجارى مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % فى أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهرى منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركى مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وخلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، لكن الأسعار تراجعت بشكل طفيف مع الاتجاه لجنى الأرباح، وكذلك بسبب بعض التصريحات الإيجابية عن التقارب بين أمريكا والصين