شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمل أطول خط أنابيب للإيثان فى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن وحدتها التابعة فى شينجيانج تنتج 500 ألف متر مكعب من الإيثان بعد أن بدأت العمل قبل أسبوع.
وبدأت أعمال الإنشاء فى خط أنابيب يبلغ طوله 371 كيلومترا، الذى من المتوقع أن يكون أكبر خط أنابيب للإيثان فى الصين، فى العشرين من يونيو. وأضافت المؤسسة أن الخط يربط بين حقل غاز تابع لمؤسسة البترول الوطنية فى حوض جونجقار ومجمع دوشانتسي للبتروكيماويات.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز في حوض جونجقار، الذي بدأ العمل في أكتوبر، من الإيثان 38.5 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وتابعت المؤسسة أن من المتوقع أن يرفع خط الأنابيب الجديد طاقة وقود الطائرات بمقدار 198 ألف طن سنويا وأن يساعد في تعزيز التطوير المحلي لصناعات الألياف والمنسوجات والملابس.
وبدأت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، التي تهيمن على إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بناء المشروع البالغة تكلفته 9.05 مليار يوان لإنتاج الإيثلين من الإيثان في شينجيانج في أبريل.
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