شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومات المحلية بالصين لم تسجل زيادة فى صافى الاقتراض فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء إن مبيعات سندات الحكومات المحلية لم ترفع صافى الاقتراض فى نوفمبر. وأضافت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى أن إجمالى سندات الحكومات المحلية الصادرة فى نوفمبر بقيمة 45.8 مليار يوان (6.56 مليار دولار) كانت لسداد ديون حان أجل استحقاقها. وكان دين الحكومات المحلية القائم عند 21.3 تريليون يوان فى نهاية نوفمبر، أى دون سقف الحكومة المحدد للعام عند 24.08 تريليون يوان.

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