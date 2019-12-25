شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" توقع اتفاقية بيع شركة تابعة لها مع "سافكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "سابك" عن توقيع اتفاقية بيع حصص مع شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" لغرض استحواذ "سافكو" على 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وأفادت "سابك"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك 50% من رأس مال كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" وشركة الجبيل للأسمدة "البيروني" و33.33% من رأس مال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك). هذا وقد تم الاتفاق على عدم ضم حصة سابك حالياً في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتان سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة.

وتهدف "سابك" من توقيع الاتفاقية إلى تنمية حقوق مساهميها من خلال توفير فرص النمو عالمياً وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية والتقنية في الأسواق العالمية.

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ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية.

يُذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 0.83 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.