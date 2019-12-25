شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" توقع عقد بيع أحد العقارات المملوكة لها لـ "الراجحي ريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد بيع أحد العقارات التعليمية المتفق عليها في مذكرة التفاهم مع صندوق الراجحي ريت، والخاصة ببيع وإعادة تأجير ثلاث عقارات تعليمية من ممتلكات الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة الصفقة تبلغ 244.5 مليون ريال، ويشمل البيع قطعة أرض مساحتها 20.213 متر مربع، بمساحة بناء 25.797 متر مربع.

يُشار إلى أن العقار موضوع الصفقة هو مدرسة رواد الخليج العالمية الواقعة بحي الزهور على طريق أنس بن مالك شمال شرق مدينة الدمام.

وبحسب البيان، تشترط الصفقة حصول صندوق الراجحي ريت على موافقة هيئة السوق المالية وملاك الصندوق على الشراء وقد تم الحصول على هذه الموافقة.

هذا ومن المُقرر سداد جزء من قيمة العقار من خلال اصدار 13.605.688 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقدا.

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ووفقاً للاتفاق، سيتم إعادة أستئجار شركة الخليج للتدريب والتعليم لهذا العقار لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ نقل الملكية في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بموجب عقد ايجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال، مع زيادة الإيجارالسنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.

ومن المتوقع أن تساعد عملية البيع وإعادة التأجير على توفير السيولة النقدية المقيدة في الأصول واستخدام تلك العائدات لدعم المركز المالي والتوسعات المستقبلية بقطاعات الشركة.

وتنوي الخليج للتدريب استخدام عوائد البيع في شراء أسهم في صندوق الراجحي ريت وتسديد بعض الديون طويلة الاجل لتخفيض الاعباء التمويلية.

يُذكر أن الخليج للتدريب حققت ارتفع صافي أرباح بلغت 16.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، في أكتوبر الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

فيما تم يوم الأربعاء الماضي الانتهاء من زيادة أصول الصندوق حيث بلغت نسبة التغطية 78.63%، وبلغ عدد المشتركين 16.03 ألف مشترك، وبإجمالي مبلغ اشتراك وصل إلى 116.62 مليون ريال.