شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الأهلية للتأمين" تلغي توصية زيادة رأس مال الشركة بطرح حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني إلغاء التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والعدول عنها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بعدم وجود أثر مالي لاإلغاء التوصية، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عن أن تطور لاحق في حينه.

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وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال سبتمبر الجاري، تخفيض رأس المال بنسبة 23.125%، من 160 مليون ريال، إلى 123 مليون ريال،، وبذلك تراجع عدد الأسهم من 16 مليون سهم، إلى 12.3 مليون سهم، بواقع تخفيض 1 سهم لكل 4.324 أسهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً، علماً بأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

يُذكر أن الأهلية حققت ارتفاع في صافي خسارة الشركة إلى 24.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.