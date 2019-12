شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلية" و"اتحاد الخليج" للتأمين توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأفادت "الأهلية"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الشركتين ستبدءان عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

هذا واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم اتحاد الخليج عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

Advertisements

وبحسب البيان، اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة واتحاد الخليج سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة واتحاد الخليج (reported book value per share ) والمعلنة في آخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل او بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت الأهلية بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، في حيان قامت الاتحاد بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي للشركة في عملية الاندماج المقترحة.

يُذكر أن الأهلية حققت ارتفاع في صافي خسارة الشركة إلى 24.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

كذلك حققت الاتحاد صافي خسارة بلغت 26.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغت 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.