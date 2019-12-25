شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى فيتنام 6.7% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التخطيط والاستثمار اليوم الأربعاء إن فيتنام تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.38 مليار دولار خلال 2019 بارتفاع 6.7% عنها قبل عام.
وقالت الوزارة فى بيان إن تعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر، التى تشير إلى حجم مدفوعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى المستقبل، زادت 7.2% فى العام إلى 38.02 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن من بين التعهدات، من المقرر استثمار 64.6% فى الصناعات التحويلية والمعالجة، بينما ستذهب 10.2% إلى العقارات.
وكوريا الجنوبية هى المصدر الأكبر لتعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة، وتليها هونج كونج وسنغافورة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى فيتنام 6.7% فى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.