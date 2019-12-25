شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء بالتزاماتها.. شركة المستقبل للتنمية العمرانية تطلق التيار الكهربائي قبل بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المستقبل باتت قريبة من إنتهاء شبكة المرافق والبنية التحتية بالمشروع لإستقبال أول ساكن في منتصف 2020

قامت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة بإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مستقبل سيتي 1 جهد 220/22/22 والخط الهوائي بدر ٥٠٠/ مستقبل سيتي جهد 220 ك. ف مزدوج الدائرة وكابلات الربط الأرضية فجر الإثنين ٢٣/١٢/٢٠١٩ تحت إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المجموعة الإستشارية شاكر إستشاري الإشراف، علماً بأن محطة محولات مستقبل سيتي 1 تغطي كافة إحتياجات المرحلة الأولي والثالثة من الطاقة الكهربائية لتشغيلها.

قام بتنفيذ محطة المحولات تحالف الخرافي ناشونال وهيونداي ودايو بوسكو، كما قامت شركة جيترا الإيطالية بتصنيع وتوريد محولات القوى، هذا وقد قامت شركة الجيزة لصناعة الكابلات بتنفيذ الخط الهوائي بطول مسار١٤ كم، في حين قامت الشركة المصرية الصينية لكابلات الجهد العالي بتصنيع وتنفيذ أعمال كابلات الربط الأرضي بطول ٥,٥ كلم.

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وأختتم المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية أن محطة محولات مستقبل سيتي ١ هي واحدة من ثلاث محطات محولات بقدرة إجمالية ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير تعتزم المستقبل إنشائها تباعاً لتلبية متطلبات خطة التنمية والتطوير لمشروع مستقبل سيتي.











