- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء بالتزاماتها.. شركة المستقبل للتنمية العمرانية تطلق التيار الكهربائي قبل بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
قامت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة بإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مستقبل سيتي 1 جهد 220/22/22 والخط الهوائي بدر ٥٠٠/ مستقبل سيتي جهد 220 ك. ف مزدوج الدائرة وكابلات الربط الأرضية فجر الإثنين ٢٣/١٢/٢٠١٩ تحت إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المجموعة الإستشارية شاكر إستشاري الإشراف، علماً بأن محطة محولات مستقبل سيتي 1 تغطي كافة إحتياجات المرحلة الأولي والثالثة من الطاقة الكهربائية لتشغيلها.
قام بتنفيذ محطة المحولات تحالف الخرافي ناشونال وهيونداي ودايو بوسكو، كما قامت شركة جيترا الإيطالية بتصنيع وتوريد محولات القوى، هذا وقد قامت شركة الجيزة لصناعة الكابلات بتنفيذ الخط الهوائي بطول مسار١٤ كم، في حين قامت الشركة المصرية الصينية لكابلات الجهد العالي بتصنيع وتنفيذ أعمال كابلات الربط الأرضي بطول ٥,٥ كلم.
وأختتم المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية أن محطة محولات مستقبل سيتي ١ هي واحدة من ثلاث محطات محولات بقدرة إجمالية ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير تعتزم المستقبل إنشائها تباعاً لتلبية متطلبات خطة التنمية والتطوير لمشروع مستقبل سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء بالتزاماتها.. شركة المستقبل للتنمية العمرانية تطلق التيار الكهربائي قبل بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.