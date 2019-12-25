شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 44.5٪ زيادة في الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليـار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عـام 2017 بنسبه زيادة قـدرها 44.5%، وأظهرت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا" عام 2018، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة الـواردات مـن دول شـرق آسيا بلغت 21.2 مليـار دولار عام 2018 مقـابـل 17.0 مليـار دولار عام 2017 بنسبة زيــادة قـدرها 24.6%.

وتناولت النشرة حجم التجارة الخارجية "صادرات-واردات" مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايـلاند - كوريا الجنوبية - سنغافورة- بنجلاديش.

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وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عـام 2017 بنسبــة زيادة قدرها 28.2%، وكــان أهـم الأصنــاف التـي تـم تصديرها إلـى الهنـد بتـرول خـــام، وفـى المرتبـة الثانية جمهورية الصين الشعبية بمـا قيمته 1034.9 مليون دولار عــام 2018 مقابـل 692.9 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيـادة قــدرها 49.4٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

وكانت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى للواردات، حيث بلغت قيمتها 11435.6 مليون دولار عـام 2018 مقابل 8062.7 مليون دولار عـام 2017، بنسبة زيادة قدرها 41.8٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آليـه وأجزاؤهـا، وفى المرتبـة الثانيـة الهند بما قيمته 2283.3 مليون دولار عام 2018 مقابل 2342.0 مليون دولار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.5٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها منتجات كيماوية غير عضوية وعضوية، سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها.

وجاءت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الاستخراجـيــة في المرتبة الأولى للصادرات عامي 2017، 2018 حيث بلغت قيمتها 1841.4 مليون دولار عام 2018، مقابل 1143.0 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61.1٪.

وكانت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2017،2018، حيث بلغت قيمتها 8276.6 مليون دولار عــام 2018 مقابــل 5822.6 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 42.1٪