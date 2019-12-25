شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحا 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2779.04 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 173.1 مليون سهم محققة ما قيمته 82.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 480 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.96%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.42%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.43%.

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وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.76%.