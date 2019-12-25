شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 16169 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1384 نقطة.

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وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة أمس بانخفاض ليغلق بالقرب من 13800 نقطة، وسط أحجام تداول أقل من المتوسطة، وتراجع EGX30 من منطقة المقاومة 13850- 14،000، أما عن الدعوم فأن الدعم الثانوي الأول عند المستوى 13770 نقطة، والمستوى التالي عند 13680 نقطة.

ونصحت شركة مباشر، المتعاملين بالبورصة تخفيف المراكز، والاتجاه نحو عمليات جني الأرباح والمتاجرة السريعة.

وكانت البورصة المصرية أنهت، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 65.9 مليون ورقة مالية بقيمة 382 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.48%، والعرب على 14.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.31%.