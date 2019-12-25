شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اتصال وثيق مع أمريكا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.
كان الرئيس الامريكى دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء، أنه والرئيس الصينى شي جين بينج سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذى جرى التوصل إليه فى الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.
ولم يحدد قنج في المؤتمر الصحفي اليومي موعدا محددا للتوقيع.
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