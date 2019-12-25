شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية : جارى تنفيذ مشروع لإصلاح 5 شركات تابعة ب148 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن تنفيذ مشروع الإصلاح الشامل ل 5 شركات تابعة وذلك منذ أول مارس الماضى ، حيث تم التعاقد مع شركة RCG عن طريق مناقصة محدودة وذلك لعمل تقييم فني للشركات الأربع الأكثر تعثراً (النحاس – المطروقات – المواسير – ميتالكو) وتم إلحاق شركة إسكندرية للحراريات بتاريخ 21 يوليو 2019.

أضاف الدكتور مدحت نافع ل" الخليج 365" إنه تم الانتهاء من التقييم الفني للشركات الخمس ،وتقديم التقرير النهائي يوم 2 مايو 2019 بالنسبة للشركات الأربع ، وقدمت الشركة تقرير شركة إسكندرية للحراريات فى 5 نوفمبر 2019 ، موضحا أن التقارير اشتملت على التوصيات والمقترحات للنهوض بالشركات وتطويرها وذلك وفقاً لجدول زمني محدد يستغرق فترة من 24-36 شهرا.

أشار نافع أن حجم الاستثمارات المطلوبة للاصلاح ، تبلغ 148 مليون جنيه ،وذلك لتحقيق عوائد تبلغ 236 مليون جنيه ،فضلاً عن تحول الشركات من الخسائر إلى الربحية المستدامة وتحقيق وفر يقدّر بنحو347 مليون جنيه.

واضاف انه جاري التفاوض حالياً مع الشركة لتكون استشارياً في مرحلة تنفيذ تلك التوصيات، على أن يتم البدء بشركتي النصر للمواسير ومصانع النحاس المصرية، وقد تم تشكيل لجنة مركزية من الشركة القابضة لإدارة ومتابعة هذا المشروع برئاسة الدكتور جمال مجاهد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة.

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والجدير بالذكر أن الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كشف إنه بلغ صافي ربح الشركة القابضة 1,2 مليار جنيه عن العام المالي 2018 2019 ، مقابل 1,1 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018، مؤكدًا أن ما تحقق من ربح مرتفع نتيجة الجهود الكبيرة بالرغم من التحديات التى واجهت الشركة.

وأضاف نافع فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إجمالي استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019، بغلت حوالي 5,1 مليار جنيه مقابل 5,2 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018، كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة 1.6 مليار جنيه عن العام المالي 2018 /2019، لافتًا إلى إن استثمارات الشركة القابضة في الشركات المشتركة بلغت في العام المالي 2018 /2019 حوالي 446 مليون جنيه.