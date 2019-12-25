شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الراجحي ريت" يستحوذ على عقار في الدمام بـ244.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتمام "صندوق الراجحي ريت"، عملية الاستحواذ على عقار جديد وهو مدرسة رواد الخليج العالمية ويقع على طريق أنس بن مالك، الدمام بقيمة شرائية تبلغ 244.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه جزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها، مبينة أنه تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 13.61 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

والعقار يقع في حي الزهور في شمال شرق الدمام، شارع أنس بن مالك، بالمملكة العربية السعودية، ويشتمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 20.21 ألف متر مربع، بمساحة بناء 25.80 ألف متر مربع، وفقا للبيان.

كما أن العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال.

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وسيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5% كل خمس سنوات، ويمتد عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 24 ديسمبر 2019.

وتوقعت الشركة أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي للصندوق، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، في أكتوبر الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

فيما تم يوم الأربعاء الماضي الانتهاء من زيادة أصول الصندوق حيث بلغت نسبة التغطية 78.63%، وبلغ عدد المشتركين 16.03 ألف مشترك، وبإجمالي مبلغ اشتراك وصل إلى 116.62 مليون ريال.