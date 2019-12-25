شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: حصتنا من استئناف إنتاج النفط بالحقول المشتركة لن تؤثر على الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن حصة السعودية من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة مع الكويت لن تؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن إنتاج المملكة سيكون 9.744 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووقعت السعودية والكويت أمس الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين.