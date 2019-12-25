شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 5 شركات بالسوق السعودي تخفض رؤوس أموالها بسبب الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقدمت خمس شركات مدرجة في السوق السعودية على خفض رؤوس أموالها منذ بداية العام الجاري 2019، تماشيا مع تعديلات قانون نظام الشركات الجديد، التي تختص بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع.

والشركات الخمس خفضت رأسمالها بنحو 1.28 مليار ريال، ليشكل متوسط 56.8% من إجمالي رأس المال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وخفضت عشر شركات خلال العام الماضي نحو 1.53 مليار ريال من رؤس أموالها بمتوسط 34.3%، إذ كان يبلغ مجموع رؤوس أموالها قبل الخفض 4.44 مليار ريال ونحو 2.92 مليار ريال بعد الخفض.

وخفضت شركة مجموعة السريع رأسمالها 70.9 %، إلى 65.5 مليون ريال مقارنة بـ225 مليون ريال قبل الخفض، وهي بذلك تعد أكبر نسبة خفض بين الشركات الخمس، فيما عزت الشركة قرار الخفض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة.

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وجاءت شركة أميانتيت بالمرتبة الثانية بخفض رأسمالها بـ70.2% ليصبح 344.5 مليون ريال، مقابل 1.155 مليار ريال، فيما أرجعت الشركة القرار إلى إعادة هيكلة بعض شركاتها التابعة وإطفاء خسائرها المتراكمة.

وثالثا شركة صناعة الورق بخفض رأسمالها 62.45%، ليبلغ 92 مليون ريال مقابل 245 مليون ريال.

وتأتي "عذيب للاتصالات" رابعا من حيث النسبة، حيث خفضت رأسمالها 25.8%، ليبلغ رأسمالها 350.5 مليون ريال مقابل 472.5 مليون ريال.

أخيرا شركة الأهلية للتأمين، التي خفضت رأسمالها 23.1% كأقل الشركات المخفضة من حيث النسبة، ليبلغ رأسمالها 123 مليون ريال مقابل 160 مليون ريال.

وتنص المادة الجديدة من نظام الشركات على أن تلك الشركات يجب أن تقوم بعدد من الإجراءات منها قيام أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.