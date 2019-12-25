شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة للإعلان" تعدل أهداف زيادة رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، عن صدور قرار مجلس إدارتها، بتعديل توصية زيادة رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن هذا القرار يأتي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

وكانت التوصية الأولى تتضمن هدفا آخر للزيادة هو إطفاء الخسائر المتراكمة، لكن التوصية الحالية تنحصر فقط في دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

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وستكون الأحقية بهذه الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأعلنت الشركة منذ أيام عن توقيعها عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة.

وسبق أن حصلت تهامة، في يوليو الماضي، على عقد مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة، بقيمة 3 مليون ريال، لمدة سنتين.