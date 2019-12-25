شكرا لقرائتكم خبر عن ضم الشركات المدرجة بسوق السعودية لبرنامج "الصفوة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن ضمها لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لقائمة عملاء برنامج الصفوة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الوزارة أطلقت برنامج "الصفوة" مؤخراً وتقدم فيه العديد من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مدراء علاقة مختصين لكل عميل ومسار سريع يتم من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي.

وأشارت إلى أن ذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملاً سعودياً.

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وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) تم ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائياً تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.

ويأتي هذا الحافز ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة "تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية" التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي.

ويعتبر هذا أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقا مالية متقدمة.