تعرف على التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بتكلفة 700 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى الإنتاج بعد اتمام مشروع التطوير.
وبحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،ينقسم مشروع التطوير إلى شقين أحدهما نشاط صناعي والأخر تطوير عقاري وذلك على النحو التالي:أولاً: النشاط الصناعي:
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعات 45 مليون دولار بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال ما هي عليه حالياً وذلك على نصف مساحة المصنع فقط وتنقسم إلى مشروعي:
مشروع تأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 500 ألف طن سنوياً صعوداً من 50 ألف طن سنوياً هى إجمالى الطاقة التصميمية الأصلية.
مرحلة أولى 250 ألف طن وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال الميدانية وكذلك تركيب الوحدات الإنتاجية وقد بدأت تجارب التشغيل من منتصف شهر ديسمبر 2019 وتم بدء الإنتاج بالفعل فى مرحلة التجارب فى 7 ديسمبر 2019.
مرحلة ثانية 250 ألف طن وقد تم توقيع العقد وفتح الاعتماد وبدأت الشركة الصينية شنغلى في تصنيع المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات في يناير 2020.مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنوياً عوضاً عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً: وقد تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2019، وسوف يستغرق التنفيذ 18 شهر من تاريخ فتح الاعتماد، وجارى توقيع العقد في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019. وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3000 طن صلب و 7000 طن زهر. ثانياً: التطوير العقاري: تم التعاقد مع مكتب ECG بشأن التطوير العقاري وتم الانتهاء من التصور المبدئي الجارى طرحه على مطورين عقاريين، وقد تم الانتهاء من تغيير النشاط لمساحة 32 فدان من صناعي إلى سكنى وفي انتظار الحصول على شهادة الصلاحية للمضى قدماً فى المشروع الذى يهدف إلى تنمية المنطقة وخدمة الأهالى، ويعد امتداداً طبيعياً للمنطقة السكنية الملاصقة لأرض المصنع.
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