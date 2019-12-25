اللجين يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اللجين (2170) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.89% بما يعادل 0.80 نقطة، بدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 27.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 17.18 إلى 34.4)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 30.71 الذي يمثل نسبة 78.6% منها، طيلة استقرار تداولاته أعلى مستوى 27.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 30.71.
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