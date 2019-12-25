شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اللجين (2170) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.89% بما يعادل 0.80 نقطة، بدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 27.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 17.18 إلى 34.4)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 30.71 الذي يمثل نسبة 78.6% منها، طيلة استقرار تداولاته أعلى مستوى 27.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 30.71.