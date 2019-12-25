شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعادة (8200) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.14 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة 9.20، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم طيلة استقراره أعلى مستوى 9.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.74.