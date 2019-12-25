شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عقد – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (2190) في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع لأعلى مستوياته منذ عام 2008، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.79% بما يعادل 0.52 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.19، ليستهدف مستوى المقاومة 20.18.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.19 ومستوى المقاومة 20.18.
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