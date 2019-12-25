شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سايكو (8100) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع تدريجي كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.35% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.46 ومستوى المقاومة 13.00.

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