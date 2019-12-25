شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.00، ليستهدف مستوى المقاومة 18.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.30 ومستوى المقاومة 18.36.