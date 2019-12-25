طباعة وتغليف يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 25-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.90% بما يعادل 0.36 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.80.
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