مهارة يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 25-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مهارة (1831) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 87.60، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.59% بما يعادل 0.50 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 88.30، ليستهدف مستوى الدعم 83.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 84.00 ومستوى المقاومة 88.30.

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