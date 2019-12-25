شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر فوق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر المؤشر بهذا الإغلاق أعلى مستوى المقاومة 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، في محاولة منه لاختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.04% بما يعادل 3.448 نقطة، وسط الدعم الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8399.82، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.