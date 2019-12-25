شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم بالأسواق .. 110 جنيها للكندوز و90 للجملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-12-2019 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 و حتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .

و كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر اعتبارًا من غدا الأحد أول ديسمبر 2019 تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020 فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

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و ذلك فى إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالى التموين.

كما وجه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.