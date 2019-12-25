شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية للمدن العقارية (ALMUDON) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 20 فلس والذي اشرنا اليه في تقرير سابق لنا بداية الشهر الماضي، وهو ما دفع السهم ليقلص خسائره خلال جلسة امس ويغلق عند مستوى 21.90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتداد السهم لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 24.50 فلس كمستوى اول ثم 24.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 20 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 22.6 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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