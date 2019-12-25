شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 13.80 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يواصل تراجعه في الاجل القصير لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 12 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.1 بينما مستوى المقاومة هو 14.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط