شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 126 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 130 فلس كمستوى اول ثم 143 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 122 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 124.0 بينما مستوى المقاومة هو 127.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد