شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 484 فلس، وذلك بعدما اقترب من هدفه السعري المتوقع عند 460 فلس خلال بداية الأسبوع الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 510 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 476.0 بينما مستوى المقاومة هو 488.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد