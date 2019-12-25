شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 15.20 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 14 فلس، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقاريرنا الأخير، ليكون السهم بذلك نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية الإيجابية، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستوى المقاومة 17.50 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.7 بينما مستوى المقاومة هو 15.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد