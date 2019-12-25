شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب جيدة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 43.40 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 45 فلس ثم 50.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 42 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.7 بينما مستوى المقاومة هو 44.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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