شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 39.50 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى 41 فلس، الا انه فقد هذه المكاسب وتراجع ليغلق عند نفس سعر الفتح، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 38.50 فلس كمستوى اول ثم 36.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.0 بينما مستوى المقاومة هو 40.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط