شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 245 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 230 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 244.0 بينما مستوى المقاومة هو 246.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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