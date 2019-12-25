Ooredoo (ORDS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 7.19 رايال، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 6.85 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.50 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.24 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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