شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.588 ريال، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نجح السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 0.63 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.55 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.60 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد